Ota Janeček patřil k předním a charakteristickým představitelům tzv. generace druhé světové války. Narodil se 15. srpna 1919 v Pardubičkách a zemřel v Praze v roce 1996.

Byl všestranným výtvarníkem, který výrazně zasáhl do moderní české malby, plastiky, volné grafiky a knižní ilustrace. Vnesl do poválečného umění hluboký vztah k přírodě, která byla také neustále jeho základním inspiračním zdrojem. Na počátku 40. let reagoval na odkaz Amedea Modiglianiho, jehož tvarovou zkratku chtěl smířit s klasickou tradicí.

S rokem 1943 započalo v umělcově díle období kubismu. V padesátých letech se malíř dočasně vrátil k realistickému pojetí obrazu. Počátek šedesátých let je pak nesen ve znamení nefigurativního názoru. Ota Janeček je svými díly zastoupen v Národní galerii v Praze, v londýnské Tate Gallery, v Národní knihovně v Paříži, v MC Nay Institute v San Antonio (USA), v japonském Tochigi Prefectural Museum of Fine Arts a v National Gallery of Wales.

Výstava Oty Janečka ve Výtvarném centru Chagall představí průřez z autorovy tvorby od jeho počátků ve čtyřicátých létech až po závěrečné období na počátku devadesátých let v grafických technikách, kresbě, malbě i bronzových sochách a objektech.

Soubor více jak šedesáti artefaktů, z nichž rovnoměrně budou zastoupeny grafické listy v různých technikách, kresby tužkou, tuší a pastely, akvarely, tempery a olejomalby a čtyři bronzové objekty si jistě najde dostatek obdivovatelů z řad milovníků tvorby tohoto autora.