Den dětí na Masarykově náměstí v Ostravě

Maximální limit. Už z názvu letošního programu Dne dětí je jasné, že na Masarykově náměstí to v pátek 1. června bude o adrenalinu, napětí, řádění, vyvádění a překonávání vlastních možností! A proto milé děti, rodiče, prarodiče a pedagogové neváhejte, a v čase od 10 do 18 hodin sem pospíchejte! Nuda nehrozí, zato smíchu a radosti si tu užijete všichni dost!

V rámci akce budou mít děti možnost vyzkoušet si obří aktivní centra. Třeba takový Wipe Out zametač, jehož gigantické rameno se nekompromisně a stále rychleji a rychleji otáčí a uniknout před ním lze jen výskokem na nejbližší stupínek, je atrakce, která osloví i odrostlejší děti a nadchne soutěžící i fandící publikum. Aktivní centrum Bagr zase splní těm nejmenším sen o prozkoumání opravdového stavebního stroje. Jenže tenhle je nafukovací, s překážkovou dráhou, tunely, bludištěm i skluzavkou! A to pořád není vše!

Skvělá úniková hra Hackerovo doupě, nápaditý Hrad Robot, siloměr, horolezecká stěna, možnost vyzkoušet si basketbal, fotbal… Pořád je to málo? Proto jsou tu CykloHrátky, s nimiž přijede umělecké sdružení kejklířů, žonglérů, provazochodců, artistů, klaunů a půvabných tanečnic Cirkus trochu jinak. Kdo si myslel, že kolo ho nemůže překvapit, bude překvapen o to víc! Cirkus trochu jinak dá kromě toho prostor i malým a větším akrobatům, kteří budu moci prokázat nejen svou odvahu (té bude opravdu třeba), ale i smysl pro ladnost a grácii. V pátek 1. června budou mít ideální příležitost i ti, kteří by rádi více „přičichli“ k parkouru. Tato pohybová disciplína, která učí překonávat veškeré možné překážky a neustále získává na popularitě, se na Masarykově náměstí představí nejen exhibičními vystoupeními, ale také workshopem, na kterém se zájemcům budou věnovat zkušení lektoři. No, a protože při sportu i v běžném životě se děti ani dospělí čas od času nevyhnou zranění, bude tu stanoviště Rescue Ostrava, kde zkušení profesionálové předvedou ukázky zásahu první pomoci a malé hosty zapojí i do interaktivní hry se zdravotní loutkou.

A co dál? Malé fintilky (a nejen ony) si budou moci vyzkoušet airbrush tetování, všude bude plno nejrůznějších dobrot, pohodovou atmosféru vyladí hudba tentokrát zaměřená především na dětské posluchače a všechen ten mumraj bude moderovat klaun Hopsalín.