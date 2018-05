Ostravská muzejní noc - Staré aréna

V sobotu 9. června už podesáté propojíme naše město kulturním festivalem Ostravská muzejní noc. Kulaté výročí slavnostně zahájíme v 17.30 na Prokešově náměstí před budovou Nové radnice pouštěním balonků v barvě trikolory. Festival se totiž letos ponese v duchu 100 let republiky.

Až do pozdních nočních hodin vám své dveře otevře 36 ostravských institucí a organizací, které se věnují kultuře nebo vzdělávání. Připravený je nabitý program plný zábavy i dobrodružství. Těšíme se na vás s otevřenou náručí v muzeích, galeriích, knihovnách, školách, technických památkách, kavárnách, klubech, radnicích, cirkuse i centru se speciálním zaměřením.

Připojte se k nám, využít můžete autobusy muzejních linek zdarma. A nezapomeňte, vstupné se ten večer neplatí.

Stará aréna

Během Ostravské muzejní noci se Stará aréna promění v prvorepublikový kabaret. Vrátíme se v čase o sto let zpátky. V té době skutečně v současných prostorách sídlil kabaret lechtivé pověsti s názvem Chlupatý kaktus. A co zažijete poté, co vstoupíte? Dostanete se do prvorepublikové kavárny s dobovou hudbou a obsluhou v dobových kostýmech. A v každou celou se spustí produkce s tanečními čísly. Elegantní konferenciér vás bude provádět historií ostravských kabaretů, pokleslých barů a nevěstinců, výklad budou zpestřovat svými ladnými tanečními čísly děvčata z uskupení BLACK GOLD CABARET. Ve večerních hodinách Stará ožije SWINGOVOU TANČÍRNOU. A začne bujarý roztančený večírek. Takže se máte rozhodně na co těšit!

Pokud hledáte spíše rodinný program, můžete v rámci programu přijít také NA POHÁDKU! A sice pohádku námořnickou s názvem BÍLÁ VELRYBA. Zaručeně pobaví děti od 5 let, ale i rodiče a prarodiče. Tak vzhůru na palubu, plavčíci!

14.00–2.00

Dobová prvorepubliková kavárna

(v případě bujarého večírku i déle)

14.30–15.30

Bílá velryba, námořnická pohádka

16.00–17.00

Bílá velryba, námořnická pohádka

18.00–18.30

Kabaret Chlupatý kaktus

19.00 –19.30

Kabaret Chlupatý kaktus

20.00–21.00

Swingová tančírna

Workshop swingu pro začátečníky i pokročilé.

21.30 –22.00

Kabaret Chlupatý kaktus

22.30–23.00

Kabaret Chlupatý kaktus

23.00–???

Nespoutaný swingový večírek

Párty pro všechny, kteří si chtějí užít noc naplno.