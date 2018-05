Muzejní noc - Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě

V sobotu 9. června už podesáté propojíme naše město kulturním festivalem Ostravská muzejní noc. Kulaté výročí slavnostně zahájíme v 17.30 na Prokešově náměstí před budovou Nové radnice pouštěním balonků v barvě trikolory. Festival se totiž letos ponese v duchu 100 let republiky.

Až do pozdních nočních hodin vám své dveře otevře 36 ostravských institucí a organizací, které se věnují kultuře nebo vzdělávání. Připravený je nabitý program plný zábavy i dobrodružství. Těšíme se na vás s otevřenou náručí v muzeích, galeriích, knihovnách, školách, technických památkách, kavárnách, klubech, radnicích, cirkuse i centru se speciálním zaměřením.

Připojte se k nám, využít můžete autobusy muzejních linek zdarma. A nezapomeňte, vstupné se ten večer neplatí.

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě

17.00–24.00

Račte vstoupit aneb sensační tourné světem první republiky

První republika – to nebyl jen Masaryk či velké dějinné zvraty, ale i zajímavý každodenní život obyčejných lidí. Naše zábavná hra vám představí právě tyto „důležité maličkosti“, které tvořily kolorit tehdejší doby. Přijměte naše pozvání a zaposlouchejte se do rytmů první republiky, ochutnejte prvorepublikovou specialitu a třeba si i zacvičte v duchu sokolských tradic. A co dobová móda, automobily či literární hrdinové? Přijďte a zábavnou formou načerpejte spoustu poznatků, díky nimž vám bude první republika mnohem bližší. Na závěr vašeho putování vás navíc čeká malé překvapení.

19.00, 21.00

Komentované prohlídky

Komentované prohlídky podzemních skladů knih a časopisů. Sraz zájemců u šatny, délka trvání prohlídky je cca 30 minut.

Po celou dobu akce bude možno se v knihovně registrovat, vyzvedávat si rezervované publikace i vracet knihy. Na počkání také vyhledáme a půjčíme knihy ze skladu na Prokešově náměstí (pod pravým křídlem radnice).