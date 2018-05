Muzejní noc - Knihovna města Ostravy

V sobotu 9. června už podesáté propojíme naše město kulturním festivalem Ostravská muzejní noc. Kulaté výročí slavnostně zahájíme v 17.30 na Prokešově náměstí před budovou Nové radnice pouštěním balonků v barvě trikolory. Festival se totiž letos ponese v duchu 100 let republiky.

Až do pozdních nočních hodin vám své dveře otevře 36 ostravských institucí a organizací, které se věnují kultuře nebo vzdělávání. Připravený je nabitý program plný zábavy i dobrodružství. Těšíme se na vás s otevřenou náručí v muzeích, galeriích, knihovnách, školách, technických památkách, kavárnách, klubech, radnicích, cirkuse i centru se speciálním zaměřením.

Připojte se k nám, využít můžete autobusy muzejních linek zdarma. A nezapomeňte, vstupné se ten večer neplatí.

Knihovna města Ostravy

Sto let republiky v knihovně

18.00–22.00

Sto kroků ke knihám

(skladiště, vstup přes zvukovou knihovnu)

Dobrodružná prvorepubliková literární procházka sklepením plným knih, které se otevírá jen v tuto noc! Prožijete nevšední dobrodružství a možná se setkáte i se svými oblíbenými knižními hrdiny. Pásmo soutěží, her a zábavy pro celou rodinu, zvláště pak pro děti!

18.00–18.45

Sto tváří bratří Čapků!

(sál Universal – pasáž KMO)

Bratři Čapkové jsou po listopadu 1989 vnímáni jako příklad noblesy, kreativity a demokratismu první republiky, která je dnes pro mnohé vzorem vedení státu a jeho kulturnosti. V krátké přednášce budeme mluvit nejen o jejich nesmírném uměleckém mnohožánrovém talentu, ale také o tom, jak na ně soudobá společnost útočila a vyhrožovala jim. Přednáší Mgr. Roman Polách, Ph.D.

20.00–21.00

Božský život první republiky?

(sál Universal – pasáž KMO)

„Ať žije republika! Ať žije Masaryk!“ – byl vznik Československa procházka růžovou zahradou? Jak to probíhalo v Ostravě? Co se nelíbilo sousedům v Polsku či Maďarsku? Byla takzvaná první republika skutečně rájem v české kotlině, kde na co se sáhlo, to se změnilo ve zlato? Její dějiny nebyly takové, jak je známe z filmů pro pamětníky, a všichni nebyli šťastní jako Kristián a nemohli jako Eva tropit hlouposti. Přednáší Bohdan Volejníček alias BoboKing, doplněno o ukázky z knih a filmů.

18.00–2200

Knihovna stokrát jinak

(jednotlivá oddělení ústředí KMO)

Samozřejmě nabízíme tradiční služby knihovny, a to v netradičním čase. Čtěte v noci!

22.00–24.00

Sto tónů noci aneb Open Mic Night

(půjčovna pro dospělé)

Nechte se unést tóny noci, které by prvorepublikové posluchače zaručeně nadchly. To vše na místě, kde po většinu roku kralují jen knihy. Autorská tvorba, autentičnost, atmosféra. To vše naleznete na Open Micu, místě, kde může vystoupit kdokoliv z vás.

Vystoupí: dramaturgický tým Open Micu – famózní DAVID BARTOŠ, věčně usměvavý a všestranný MILAN ŠŤASTNÝ a jako hlavní host večera brněnský písničkář s anglickými kořeny TOM OAKLAND.

Celá akce se uskutečňuje pouze v Ústřední knihovně KMO (ul. 28. října 2). Vzhledem k množství návštěvníků a pestrému programu nebudeme půjčovat dokumenty ze skladu, do jehož unikátních prostor budete moci nahlédnout v rámci vaší dobrodružné cesty. Více informací naleznete na webu knihovny (www.kmo.cz).