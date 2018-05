Muzeum Historie ostravského vodárenství - Babylon

V Úpravně vody v Ostravě - Nové Vsi byla vloni přesně touto dobou otevřena zcela nová expozice mapující historii dodávek vody v Ostravě. Vznikla v budově bývalé odkyselovací stanice zvané Babylon, která je stejně jako celý areál Úpravny památkově chráněná. Expozice vznikla díky úzké spolupráci města Ostravy a společností OVAK. Celkové náklady činily více než 4 mil. Kč. Ostrava tak má další technickou památku v autentickém prostředí, která je připomínkou její bohaté historie.

„Architektonicky zajímavá stavba se proměnila v malé muzeum, které Ostravanům představí historii vodárenství v našem městě. Historicky cenná budova po rekonstrukci našla nové uplatnění a to mě velice těší. Je to cesta, jak památky otevřít veřejnosti,“ řekl primátor Ostravy Tomáš Macura, který Babylon vloni touto dobou pokřtil vodou z úpravny společně s generálním ředitelem společnosti OVAK. Odkyselovací stanice byla v areálu Úpravny vybudována v roce 1935. Svému účelu ale sloužila jen krátce. V roce 2007 se poprvé objevila myšlenka zřídit v Babylonu expozici ostravského vodárenství. Po deseti letech se postupně podařilo přetavit nápad ve skutečnost. Do expozice se lidé dostanou po předchozí rezervaci. Na webových stránkách je spuštěn rezervační formulář, přes který si budou moci lidé rezervovat prohlídku. Těšíme se na vás.