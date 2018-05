Retro den - Karviná

Užijte si v roce oslav retro odpoledne plné vzpomínek a zábavy. Přijďte si připomenout dávnou i nedávnou historii Karviné. V sobotu 26.05.2018 ve stylu 70. let u kina Centrum v Karviné.

Program

15:00 – 15:05 slavnostní zahájení a uvítání představiteli města Karviné a Residomo

15:00 – 19:00 doprovodný program, retro hry a soutěže

15:00 – 19:00 výměna bonů za sladkosti v autobuse Karosa ŠL11

15:00 – 19:00 výdej vkladních knížek za třídění vč. kupónů do tomboly

15:05 – 15:20 taneční vystoupení Spartakiáda 1975

15:20 – 16:00 vstup moderátor & retro hudba Dj Rádia Čas na pódiu

16:00 – 16:15 taneční vystoupení Spartakiáda 1975

16:15 – 17:15 vstup moderátor & retro hudba Dj Rádia Čas na pódiu

17:15 – 17:30 losování tomboly na pódiu

17:30 – 19:00 ABBA revival – show na pódiu

Vraťte se do dětství v Ráji! Během odpoledne si všichni návštěvníci připomenou dětské hry dávných nedávných dob. Zatímco moderátor rádia bude pouštět hity 70. let a živě vystoupí revival v tehdejším Československu jedné z nejoblíbenějších zahraničních kapel 70. let ABBA, malí i starší návštěvníci si poprvé nebo znovu po letech vyzkouší téměř zapomenuté hry.

Na stanovištích budou návštěvníci skákat přes gumu, zaskáčou si panáka nebo školku se švihadlem, chybět nebudou důlky a kuličky. Své interatkivní stanoviště bude mít také MFK Karviná. Na tom připomenou současné i minulé legendy místního fotbalu historii klubu. Za každé absolvované stanoviště s retro hrou získá každý návštěvník 1 bon. Poukázky bony si následně vymění za retro sladkosti v autobusu Karosa ŠL11 z roku 1976, který se promění v pojízdnou prodejnu. V sortimentu nebudou chybět tyčová lízátka, vitacit, pikao, arizonky, vlnky, rumové pralinky, hašlerky, žvýkačky pedro, horalky, kofola a spousta dalších dobrot.

Program na pódiu a před pódiem doplní kromě autentických dvojníků švédských ABBA také spartakiáda z roku 1975! Taneční skupina nacvičí unikátní kopii dvou vystoupení spartakiádních cvičenců. „Na značky“ se k nim určitě přidá nejeden pamětník.

Rozdávat se budou také nabité vkladní knížky. Prvních 500 návštěvníků, kteří vytřídí odpady, nebo dorazí v retro upnutém oblečení se zvony, získá kopii vkladní knížky s kupóny. Jeden z kupónů bude vstupenkou do tomboly, ve které se bude hrát o hračky a hry ze 70. let, například Kloboučku hop, Člověče nezlob se nebo pytlíky s kuličkami. Další kupóny z vkladní knížky budou lidé vyměňovat přímo na akci za dotované pivo za 10 korun a párek v rohlíku nebo zmrzlinu za 5 korun. Vkladní knížka bude obsahovat také různé benefity, které lidé uplatní dlouhodobě při nákupech v obchodech v nebytových prostorech Residomo v Karviné.