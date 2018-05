Farmářské trhy na náměstí Svobody ve Frýdku Místku

Tradiční Beskydské farmářské trhy, které město pořádá již od roku 2011, odstartují 17. května na náměstí Svobody v Místku. Následně se budou konat až do poloviny listopadu v pravidelných čtrnáctidenních intervalech, a to vždy od 8 do 14 hodin.

Květnové farmářské trhy se budou z důvodu nedostatku výpěstků zeleniny a ovoce soustředit především na květiny, zejména sazeničky, letničky, skalničky, bylinky, ale také keře a stromky. V červnu začíná sezóna jahod, nabízet je u nás budou pěstitelé z Hané. V červenci, srpnu a září je sezóna ovoce a zeleniny, takže pulty stánků se budou prohýbat pod bedýnkami plodů plných vitamínů. V říjnu se trhy zahalí do dušičkové tematiky a v listopadu nebude chybět zabijačka a trhy se zaměří na advent.

Samozřejmě, že na každém z trhů nebudou chybět ani prodejci potravin a rukodělných výrobků. Návštěvníci zde opět najdou uzeniny, kuřecí a králičí maso, výrobky z ovčího, kozího i kravího mléka, pečivo slané i sladké, různé druhy marmelád, med, vejce nebo koření. V nabídce budou také ovocné a zeleninové pochoutky, především grilovací omáčky a čatní. Prodávat se budou i kvalitní vína z jižní Moravy a dřevěné, proutěné nebo keramické výrobky.

„Cílem města bylo a je zajistit na trzích dostatek prodejců s různorodým zbožím, výpěstky a rukodělnými výrobky, aby byl sortiment co nejširší. To se daří i díky tomu, že se trhy konají ve všední den, a to ve čtvrtek. Zajistit totiž dostatek prodejců na víkendové trhy ve městě je téměř nereálné. Většina z nich se účastní kulturních a společenských akcí, kterých je zejména v létě a na podzim koná všude plno. Kdybychom trhy přesunuli na víkend, bylo by to na úkor rozmanitosti sortimentu, což by mělo negativní vliv na kvalitu našich trhů, a to nechceme,“ připomenul náměstek primátora Karel Deutscher.

Časté dotazy jsou také na prodloužení prodejní doby. To by nejspíš bylo možné, ovšem opět na úkor nabídky zboží. „Prodejci jsou z řad malovýrobců a malých farem. Někteří z nich již pár hodin po zahájení trhů mají zboží vyprodáno, a jelikož se nejedná o velkovýrobce, nemají v daný den další výrobky tak zvaně na skladě. Většině prodejců nevyhovují odpolední hodiny taky proto, že odpoledne již opět pracují na svých farmách a v malovýrobnách tak, aby připravili výrobky na další naplánovaný trh v jiném městě, na jiné akci,“ doplnil náměstek Deutscher. Bohužel nelze vyhovět všem návštěvníkům nebo prodejcům zároveň.

Termíny konání Beskydských farmářských trhů:

17. 5. a 31. 5. převážně květiny

14. 6. a 28. 6. první ovoce a zelenina

12. 7. a 26. 7. sezona ovoce a zeleniny

9. 8. a 23. 8. sezona ovoce a zeleniny

6. 9. a 20. 9. sezona ovoce a zeleniny

4. 10. a 18. 10. dušičkový sortiment

1. 11. a 15. 11. zabijačka