Zuzana Samara / Žena a strom

Žena a strom je pro mě téma více odlehčující, vycházející z vize, která byla daná druhem stromu a typem ženy a jejich vzájemné kompozice.

Strom i žena jsou pro mě symbolem plodnosti a ve vzájemné symbióze tvoří silné spojení, které je přitažlivé až magnetické.

Na fotografiích jsou podobnosti nebo také kontrasty a každý v nich však může vidět jejich propojení svým úhlem pohledu.

Fotografie vznikaly v průběhu tří let a je to další koncept, který jsem uskutečnila. Několik vizí, které proběhly mým životem nebyly uskutečněny a některé z nich jsou už příliš vzdálené a cizí pro cokoliv. ale přicházejí další :-). Proto vy, kteří máte sny, vize, představy uskutečněte je, dejte v danou chvili do toho to nejlepší z vás, i když vám to v tu chvíli připadá beze smyslu, nezapadá to do logiky vaší hlavy nebo se příliš bojíte. Já se stále bojím hodně, přesto, že jsem velká holka, ale nebýt toho kroku do neznáma bez přemýšlení nad různými věcmi a překonání strachu, nikdo by nikdy moje fotografie neviděl a pravděpodobně by ani žádné nevznikly. Někde uvnitř by mi zůstal jen ten divný pocit prázdna možná frustrace, který známe všichni. Je dobré se zastavit a uvědomit si z čeho pramení, změnit to a jít dělat to, co máme rádi, co nakrmí naši duši. Neznám lepší pocit.