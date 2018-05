Jazz Open Ostrava 2018 / Electro Deluxe, Kohoutová a Viklický, Dali Mraz Group

Berenika Kohoutová & Emil Viklický / cz

Jedinečné spojení jednoho z nejlepších hlasů u nás s legendou jazzové hudby. Herečka a zpěvačka Berenika Kohoutová, známá mj. z filmů Soukromé pasti, Muži v naději, Můj vysvlečenej deník, která roce 2017 vyhrála 4. řadu televizní soutěže Tvoje tvář má známý hlas, se představí ostravskému publiku s jazzovým repertoárem z alba “Berenika Meets Jazz“, které natočila společně s pianistou a skladatelem Emilem Viklickým.

Emil Viklický nahrál a vydal nespočet úspěšných jazzových alb, spolupracoval s celou plejádou předních světových jazzových hudebníků a může se také pochlubit nedávnou spoluprací s legendárním newyorským The Jazz at Lincoln Center Orchestra Wyntona Marsalise.



Dali Mraz Group, feat. Federico Malaman, Marius Pop / cz, it, ro

Bubeník a skladatel Dalibor Mráz je výjímečný talent, absolvent ostravské Konzervatoře na bicí nástroje, který již v útlém věku, díky svému mimořádnému umění přesáhl hranice naší republiky. Dnes oficiální hráč Vic Firth spolupracuje s hvězdami světové hudby. Pořádá bubenické kliniky s předními bubeníky (Miker Terrana, Gergo Borlai) a v současné době dokončil své první album, jehož materiál představí na Jazz Open Ostrava. Přizval si špičkové hudebníky - italského baskytaristu Federiko Malamana, který už je dnes světovou basovou celebritou a skvělého rumunského kytaristu Mariuse Popa. Můžete se těšit na nevšední zážitek hudby 21. Století, která překračuje a bourá veškeré hranice.



ELECTRO DELUXE - “vlci v rouše beránčím“ / usa, fr

Strhující energie, kombinace soulu & funku, s nepřehlédnutelným zpěvákem Jamesem Copleyem, dobývají všechna významná světová koncertní pódia. Vystupovali v celé Evropě, v Číně, Indii, Kanadě, Mexiku, Turecku, zářili na nejprestižnějších festivalech Jazz a Marciac, Montréal Jazz Festival, North Sea Jazz, Jazz à Vienne, Cervantino, Solidays a byli ocenění francouzským ekvivalentem Grammy, Victoire de la Musique, za rok 2017. ELECTRO DELUXE tvoří sedm nejvyhledávanějších francouzských a amerických hudebníků, kteří patří k absolutní špičce svého žánru.Jejich 3 poslední alba se díky žánrovému přesahu dlouho držela v hitparádových žebříčcích. Hudba ELECTRO DELUXE zní také ve filmu, televizních produkcích, včetně epizody bývalého televizního seriálu číslo 1 ve Spojených státech, The Good Wife.