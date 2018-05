Ostravská muzejní noc - Industrial Gallery

V sobotu 9. června už podesáté propojíme naše město kulturním festivalem Ostravská muzejní noc. Kulaté výročí slavnostně zahájíme v 17.30 na Prokešově náměstí před budovou Nové radnice pouštěním balonků v barvě trikolory. Festival se totiž letos ponese v duchu 100 let republiky.

Až do pozdních nočních hodin vám své dveře otevře 36 ostravských institucí a organizací, které se věnují kultuře nebo vzdělávání. Připravený je nabitý program plný zábavy i dobrodružství. Těšíme se na vás s otevřenou náručí v muzeích, galeriích, knihovnách, školách, technických památkách, kavárnách, klubech, radnicích, cirkuse i centru se speciálním zaměřením.

Připojte se k nám, využít můžete autobusy muzejních linek zdarma. A nezapomeňte, vstupné se ten večer neplatí.

INDUSTRIAL Gallery

INDUSTRIAL Gallery je tvořivým místem v centru Ostravy, kde se stále něco děje. Zaměřuje se na prezentaci současného umění nejen mladých autorů, ale také již renomovaných výtvarníků a designerů jak z České republiky, tak i ze zahraničí. Domácímu publiku nabízí nejaktuálnější dění v současném umění. V rámci galerijního programu INDUSTRIAL Gallery nabízí přednášky z dějin umění, výtvarné kurzy, workshopy a autorská čtení. Součástí galerie je art shop s originální uměleckou autorskou tvorbou.

Nedílnou součástí je kavárna INDUSTRIAL Cafe, která pro vás v průběhu Ostravské muzejní noci připraví speciální nabídku. V prostředí prvorepublikového interiéru si můžete vychutnat lahodnou kávu, poctivé domácí dorty a dezerty, případně další pochutiny. Rádi vás přivítáme také v romantické zahrádce pod lípou, která je umístěna uvnitř objektu.

18.30–19.30

Vystoupení kapely The Line v čele s Davidem Lloydem

19.30

Zahájení výstavy fotografií Retro Ostrava za účasti autora Borise Rennera

V rámci oslav 100 let republiky společně se svou ženou Simonou připravili charitativní projekt pod názvem Retro Ostrava (www.retroostrava.cz). Prvním počinem tohoto projektu je nástěnný kalendář nazvaný Retro Ostrava aneb příběhy staré Ostravy. Celý výtěžek z prodeje kalendáře bude poukázán Asociaci rodičů dětí s DMO (dětskou mozkovou obrnou). V Industrial Cafe&Gallery budete mít možnost v předpremiéře zhlédnout několik fotografií z této série za účasti autora.

20.00–21.00

Přednáška na téma Národní sloh s oblíbeným lektorem Mgr. Danielem Michalíkem

Kapacita omezena, nutná rezervace na webu www.ostravskamuzejninoc.cz

18.00–24.00

Klaudia Korbelič: [kontra]POST

Sochařka Klaudie Korbelič „upcykluje“ svou dosavadní tvorbu, a tím ji uvádí do nových vztahů a prostorových situací.

18.00–24.00

Kavárenská nabídka prvorepublikových specialit

18.00–24.00

Art Shop – umělecký obchůdek plný originální autorské tvorby

Obrazy, grafiky, sklo, šperky, porcelán, betonové doplňky a mnoho dalšího. Otevřeno bude až do půlnoci. Vstup je přes galerii a doleva.

18.00–24.00

Pomáháme uměním s Farm´s not dead

Podpoříme dobrou věc! Ve spolupráci s Farm´s not dead vám nabídneme krásné tašky, ilustrace a další produkty s úžasným autorským motivem. Z každého produktu jde jasná částka transparentně na účet ostravského útulku Neposedné tlapky. Fair trade bavlněné tašky a 100% papír jsou u Farm´s not dead samozřejmostí!