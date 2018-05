Ostravská muzejní noc - Antikvariát a klub Fiducia

V sobotu 9. června už podesáté propojíme naše město kulturním festivalem Ostravská muzejní noc. Kulaté výročí slavnostně zahájíme v 17.30 na Prokešově náměstí před budovou Nové radnice pouštěním balonků v barvě trikolory. Festival se totiž letos ponese v duchu 100 let republiky.

Až do pozdních nočních hodin vám své dveře otevře 36 ostravských institucí a organizací, které se věnují kultuře nebo vzdělávání. Připravený je nabitý program plný zábavy i dobrodružství. Těšíme se na vás s otevřenou náručí v muzeích, galeriích, knihovnách, školách, technických památkách, kavárnách, klubech, radnicích, cirkuse i centru se speciálním zaměřením.

Připojte se k nám, využít můžete autobusy muzejních linek zdarma. A nezapomeňte, vstupné se ten večer neplatí.

Antikvariát a klub Fiducia

18.00–22.00

Během Ostravské muzejní noci bude mít otevřeno antikvariát i obě galerie. Kromě tradičních soutěží a ateliérů vás čeká také speciální fotbalově-literární happening na náměstí Dr. Edvarda Beneše.

18.00–20.00

Vyrob si tričko s portrétem slavných prvorepublikových ostravských rodáků

(Antikvariát a klub Fiducia)

V dětském ateliéru vzpomeneme na slavné ostravské rodáky narozené do let první republiky. Stylizované šablony portrétů ostravských osobností si návštěvníci přenesou na trička či jiný kus oděvu. Trička s sebou. Je také možné si šablonu přenést na papír a odnést si obrázek. Ateliér vedou výtvarníci Marcela Lysáčková a Max Lysáček.

19.00

TAK DOBRÁ JE TO HRA… (Fotbal versus poezie?)

(náměstí Dr. Edvarda Beneše)

Antikvariát a klub Fiducia spolu s Okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu pořádají v rámci Ostravské muzejní noci literárně-fotbalový večer u příležitosti blížícího se Mistrovství světa v kopané. Co má společného umění a sport? Kteří z českých literátů a dalších umělců propadli kouzlu fotbalové hry? Kolik gólů nastřílel Sokrates? Co znamená „sjet lajnu“, „střelit Gagarina“ nebo „pikovat černýho s imunitou“? Proč nikdy nehrají „naši“? Ukázky z tvorby předních českých spisovatelů. Test z fotbalového slangu. Bizarní historky ze světa umění i fotbalové hry. Stylové občerstvení. Vše vhodné pro milovníky kopané i pro úplné sportovní analfabety! Literárně-fotbalový happening bude zakončen slavnostním výkopem.

Akce Antikvariátu a klubu Fiducia podporují: Ministerstvo kultury ČR, Statutární město Ostrava, Nadace české architektury, MUDr. David Feltl, tiskárna Printo, Portaflex, Nadace Agosto foundation