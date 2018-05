Den dětí - Městský les v Jablunkově

Rádi bychom Vás pozvali na XX. ročník Mezinárodního dětského folklorního festivalu "Jackové dětem", který se v letošním roce uskuteční přesně na Den dětí, a to v pátek 1. 6. 2018. Začínáme už v 8.30 hod. v Městském lese v Jablunkově a těšíme se na Vás všechny, kteří se za námi přijdou podívat na bohatý program plný nejen folklorního, ale i moderního tance. V letošním roce uvidíte slovenský soubor Mladosť z Povážské Bystrice, Malý Klobučánek z Valašských Klobouků, polský soubor Mali Magurzanie z Lodygowicz, soubory Malá Lipta a Malí Ogaři z Liptálu a v neposlední řadě naše Jacky. Program festivalu nám také zpestří slavnostní ukončení sochařského plenéru, který proběhne v Novém parku Městského lesa ve 14 hod. za přítomnosti mnoha úžasných hostů, mezi nimiž bude i pan prof. Jiří Drahoš. Také se můžete těšit na Akademii tanečních kroužků z DDM Jablunkov a taneční show Patricka Ulmana z Ostravy, kterého děti znají už z tanečního maratonu „Jablunkov v pohybu“, kde sklidil velký úspěch. No, prostě den plný dětí, tance, zábavy a dobré nálady. Přijďte si to s námi užít. Moc se na Vás všechny těšíme.:):)

Podrobný bohatý program akce zobrazíte kliknutím na obrázek.