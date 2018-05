Motoshow - Obchodní centrum Galerie Ostrava

Nenechte si ujít Motoshow 2018.

OC Galerie se nachází na rozhraní městských částí Třebovice, Poruba a Svinov přímo na hlavním průtahu Ostravou do Opavy. Je tudíž velmi dobře dopravně dostupné a to jak pro automobily, tak i MHD. Nedaleko vchodu do centra staví autobus č. 44, na hlavní jsou pak k dispozici tramvajové linky 3, 4, 7, 8, 9,11, 17 a noční devatenáctka. Pro návštěvníky, kteří přijíždí automobilem, je k dispozici celkem 550 parkovacích míst, z toho 255 v podzemních garážích. Parkování je u OC Galerie zdarma. Důležitá je pro řidiče i nabídka čerpací stanice Tesco, která si dlouhodobě drží nejnižší ceny pohonných hmot, navíc je pro zákazníky výhodou možnost uplatnění Clubcard karty s následnými slevami.