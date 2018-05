May day v Zoo Ostrava

Sobota 12. května bude ve vybraných českých a slovenských zoo sdružených v Unii českých a slovenských zoologických zahrad (UCSZOO) patřit pěvcům! A to převážně těm opeřeným a navíc ohroženým. Akce se koná v rámci mezinárodní ochranářské kampaně Silent Forest (Ztichlý les), jejímž cílem je upozornění na mizení mnoha ptačích druhů v oblasti jihovýchodní Asie. Do programu v ostravské zoo se zapojilo i několik škol Moravskoslezského kraje.

Ochranářská kampaň Silent Forest

Od loňského října běží mezinárodní ochranářská kampaň Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA), do níž je zapojena řada evropských zoologických zahrad a dalších institucí. Cílem kampaně Silent Forest – Asian Songbird Crisis (Ztichlý les – Krize pěvců v jihovýchodní Asii je upozornit na současný obrovský úbytek a vymírání ptačích druhů v tropických deštných lesích v jihovýchodní Asii. To je vedle ztráty jejich přirozeného prostředí způsobeno především jejich nadměrným lovem a odchytem. Některé druhy pěvců jsou pro své výjimečné a líbivé zbarvení nebo unikátní zpěv v masivních počtech odchytávány z lesů a prodávány na trzích.

Program pro pěvce

Doprovodný program v Zoo Ostrava bude v sobotu 12. května probíhat mezi 10. a 16. hodinou. Děti i dospělí se mohou zapojit do nejrůznějších soutěží, hádaní a kvízů. Téma aktivit bude motivováno právě probíhající kampaní. Akci společně se zoo již tradičně připravili žáci a jejich učitelé z několika základních škol v Moravskoslezském kraji, kteří zde budou prezentovat své výrobky.

Pěvecká soutěž pro školy – vyhlášení

Ve 13 hod. proběhne ve výukovém centru zoo vyhlášení výsledků pěvecké soutěže pro školy spojené s přehlídkou vítězných písní. Soutěžním úkolem bylo napsat originální text písně upozorňující na problematiku ohrožení ptáků jihovýchodní Asie na melodii složenou přímo pro kampaň Silent Forest a zdokumentovat ji na video.

Sbírka dalekohledů

Připomínáme, že lidé se mohou zapojit do ochrany pěvců jihovýchodní Asie např. tím, že do zoo přinesou svůj starý, ale stále funkční dalekohled. Dalekohledy jsou určené pro indonéské děti, které se zapojí do speciálních výukových programů na rozvíjení zájmu o životní prostředí a jeho ochranu. Dalekohledy je možné zanechat na pokladnách u vstupu do Zoo Ostrava nebo kterékoli zapojené zoo. Všem dárcům děkujeme!

EAZA vyhlašuje ochranářské kampaně každé dva roky a připojuje se k nim i většina českých a slovenských zoo. Zoo pak často velmi úzce spolupracují s regionálními školami a tematiku kampaní zařazují i do výukových programů nebo vědomostních soutěží. Mnohé školy realizují i vlastní akce a projekty. „Společné aktivity napříč státy i napříč různými institucemi mají ohromnou sílu a vnímáme je jako velmi důležité a užitečné propojování při činnostech souvisejících s ochranou přírody a vzděláváním.“