Ladná Čeladná - festival - Areál ZŠ

Ladná Čeladná se letos koná 3. a 4. srpna. Jste zvědaví, na koho se můžete těšit? Co Aneta Langerová? Může být? Pokud je to vaše srdeční záležitost tak jako naše, dorazte 3. srpna do Čeladné.

V pátek 3. srpna vystoupí na Ladné Čeladné kromě Anety Langerové také bratislavské trio Korben Dallas, které v současnosti patří mezi nejžádanější slovenské kapely. Ačkoli hudební kritiky zaujali již debutovým albem Pekné cesty, výrazněji se prosadili s druhým albem Karnevalová vrána. Kapela má na kontě řadu ocenění, mimo jiné cenu Radia_Head Awards 2013 za nejlepší album, singl (Otec) a nejlepší koncertní kapelu.

Vstupné

Ceny v předprodeji

Dvoudenní: 300 Kč

Jednodenní: 200 Kč

Ceny na místě

Dvoudenní: 350 Kč

Jednodenní: 250 Kč

Vstupenky pro děti do 15 let (pouze na místě)

150 Kč, děti do 140 cm zdarma

Držitelé ZTP, ZTP/P (pouze na místě)

Dvoudenní: 150 Kč

Jednodenní: 100 Kč

Vstupenky k zakoupení na místě po předložení průkazu ZTP, ZTP/P. Doprovod držitele ZTP/P vstup zdarma.

Vstupenky v síti Ticketpro.