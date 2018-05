Výstava představuje výběr z tvorby předního českého umělce – skláře Zdeňka Lhotského

Tento žák Stanislava Libenského byl v roce 2016 prestižním americkým časopisem

Wallpaper uveden mezi dvanácti Čechy, kteří ovlivňují světový design. Kromě vlastní umělecké a designérské práce získal mezinárodní renomé i tím, že se v roce 1994 ujal zanikajícího střediska taveného skla na Pelechově u Železného Brodu. Zachránil je a společně se svým týmem se stal světoznámým technologem a realizátorem projektů v taveném skle. Pracuje pro přední umělce a investory. Sám vyvinul novou techniku tavení skla, která je jeho patentem, a nazvalji VITRUCELL. Na výstavě prezentujeme výběr jeho vlastních prací z různých období. Dokládají Lhotského stále se měnící osobní uměleckou brilanci a všestrannost – jeho pluralitu indentity.

Zdeněk Lhotský dokázal za nelehkých podnikatelských podmínek Pelechov ochránit před bankrotem, a učinit ho ekonomicky a umělecky prosperujícím podnikem. Lhotského středisko se stalo světoznámým kvůli vlastnímu designovému programu, i pro zakázkovou činnost, ve které na klíč zajišťuje sklářské realizace pro ikony světového sklářství z Čech, USA, Velké Británie, Německa, Švédska, a dalších zemí. V roce 2018 firma Lhotský s.r.o. dokončila unikátní několikatunový skleněný sarkofág pro dánskou královskou rodinu.



Malíř, sochař, sklářský výtvarník a technolog, zakládající člen skupiny Tvrdohlaví

Narozen 1956 v Praze



1994 – dosud, majitel a umělecký ředitel studia pro výrobu tavené plastiky Lhotský s.r.o na Pelechově u Železného Brodu



Vzdělání

1978–1984 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, ateliér sklářského výtvarnictví, profesor

Stanislav Libenský

1972–1976 Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod

1971–1972 Odborné učiliště sklářské, Bohemia, Světlá nad Sázavou



Samostatné výstavy

2017 Zdeněk Lhotský – Sklo a kresby

– BBLA Gallery New York (USA)

2016 Lhotský a přátelé, Galerie N Technické univerzity Liberec v Jablonci n. N.

2015 LHOTSKÝ & HOSTÉ, Pop up Galerie Kotelna, Železný Brod

2008 Lhotský sklo, atelier Design keramiky, FUD UJEP, Dubí

Lhotský sklo, Galerie Brock, Karlsruhe (D)

2006 Skleněný design – Lhotský, Galerie K. F. A., Bratislava (SR)

Lhotský a přátelé, Technická univerzita v Liberci, Jablonec nad Nisou

Lhotský – Dyntar, Galerie Doxa, Český Krumlov

2005 Galerie Belda, Praha

Sklo + grafika Lhotský, Galerie Peron, Praha

2004 Galerie Belda, Praha

Sklo – Lhotský, České centrum, Vídeň (A)

Sklo – Lhotský, Muzeum Modling (A)

2003 Lhotský – Sklo, Galerie U Jakoba, Opava

Lhotský – Sklo, Galerie Uherské Hradiště

Lhotský – Sklo, Galerie Roman Thomas, New York (USA)

2002 Lhotský – Sklo, Galerie Artra, Nieuw Venep (NL)

Lhotský – Sklo, České centrum, Londýn (GB)

2001 Lhotský a Suška, Olomouc

Lhotský a Matějková, Vídeň (A)

Galerie Roman Thomas, New York (USA)

1999 Lhotský Glass, České centrum, New York (USA)

1998 Lhotský – Sklo, zámek Milotice

1997 Lhotský a Milkov, Síň pod Plečnikovým schodištěm, Pražský hrad, Praha

Lhotský a Jareš, Galerie – zámek Lednice, Lednice

Lhotský, Galerie Dům spisovatelů, Mikulov

1996 Lhotský, Atelier Praha, Middelburg (NL)

1993 Lhotský a Belda, Galerie Červená tráva, Praha

Zdeněk Lhotský – Práce roku 1993,

Galerie Nová síň, Praha

1992 Lhotský, Galerie Ingrid Mensendiek, Düsseldorf (D)

1991 Lhotský a Košš, Československá ambasáda, Vídeň (A)

1989 Lhotský a Riedlbauchová, ÚKDŽ Praha

1987 Lhotský a Riedlbauchová, Delta Praha



Ocenění

2010 Grand Prix veletrhu For decor, Praha

2010 Grand Prix veletrhu For habitat, Praha

1997 Bavorská státní cena za design, Mnichov (D)

1989 Cena časopisu Mladý svět „Bílá vrána“ (skupina Tvrdohlaví)

1986 4. Quadriennale des Kunsthandwerks, Jugend Gestaltet, Erfurt, Cena ministra kultury NDR

Lhotský se účastnil 190 kolektivních výstav doma i v zahraničí, jeho díla jsou zastoupena ve významných sbírkách

skla a moderního umění doma i v zahraničí.