Festival Karolíny Světlé - Jablonné v Podještědí

4. ročník Festivalu Karoliny Světlé je opět oslavou Karoliny Světlé, Podještědí, literatury, divadla, hudby, zpěvu, tance, ale také slavnostním setkáním lidu na místě, které má víc než genia loci.

PROGRAM

--14:00 FESTIVALOVÝ PRŮVOD STOLETOU ALEJÍ: od lavičky Obrozenkyň ke kostelu s hudbou

--14:20 JAZZ U POMNÍKU K. SVĚTLÉ: ženský sbor „Matilda a Tilda“

--14:45 „SEBER SI SVOU ROZMARII“: divadlo v krajině podle povídky K. Světlé „Námluvy“

--15:00 TANČILA KAROLINA ČESKOU BESEDU? tradiční český salónní tanec v podání The Wings

--15:30 JAK ČÍST SVĚTLOU: čtenářská dílna formou řízeného čtení a debaty s autorem

--16:30 „ŠUP DO SUKNĚ“, ANEB VOBLÍKÁNÍ DO KROJE: Horačky, tanec a zpěv v podještědské tradici

--17:30 KALIGRAFIE 19. STOLETÍ: workshop krasopisu podle učebnic Petra Mužáka, manžela K. Světlé

--18:30 KONCERT V KOSTELE SV. MIKULÁŠE: NiTrio – ženy v hudbě a díle K. Světlé

--19:30 KŘÍŽ U POTOKA: LEŽÍ ZDE ČLOVĚK. ŽENA: divadlo v krajině: krutý osud Józy a její kletba v podání Veronika Korytářová

--PRO DĚTI

cesta za pokladem s Lesní pannou, projížďky na irských koních ze Žibřidic, malování na tvář, pošta Karoliny Světlé

--PODJEŠTĚDSKÝ JARMARK

mýdlo, svíčky, koření, med, čerstvě pražená káva, šperky, proutěné košíky, módní doplňky z dílny U štěstí dam

--CO HRDLO RÁČÍ

grilovaná kýta, selská klobása, pečení pstruzi, točené pivo a limo, káva, ovocné koláče, cukrová vata, zmrzlina