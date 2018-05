Rybářské závody na Máchově jezeře - Doksy

Obecně prospěšná společnost Máchovo jezero a Město Doksy zvou všechny příznivce sportovního rybolovu na III. ročník rybářských závodů pořádaných na Máchově jezeře, který se uskuteční v sobotu 12. května.

Prezentace účastníků proběhne od 6.30 hod. na pláži Klůček u stánku s občerstvením Zahájení závodu bude v 7:30 hodin, předpokládaný konec ve 12:00 hod. Startovné činí 250 Kč za účastníka Způsob lovu: feeder, položená, plavaná s jedním návazcem a jednoháčkem Jak budeme bodovat? Je to jednoduché: co 1 gram, to 1 bod! Rybí osádka: cejn velký, cejnek malý, plotice obecná, perlín ostrobřichý, okoun, kapr… Parkování je možné v místě závodu Občerstvení je v ceně startovného

Těšit se můžete na hodnotné ceny od sponzorů Ředitel závodu: Jiří Holub, tel: 777 577 768 Z důvodu omezeného počtu účastníků (max. 60), prosíme všechny zájemce, aby si včas zarezervovali svá místa v závodě a to na emilu info@opsmachovojezero.cz