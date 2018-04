Asi nejnabitější měsíc v historii klubu uzavře další legenda a nám velmi dobře známá kapela Sto zvířat. Zde není třeba nikterak obšírněji popisovat, kdo jsou a co dělají. Všichni to totiž moc dobře vědí. Je to už mnoho let velmi rozjetá parta, která dělá zatraceně dobrou muziku a které si koncerty užívá plnými doušky.