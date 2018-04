Out of Hell Rock Celebration 2018

Pekelně vystajlovaná oslava života. Rozmanitá rocková smršť, speciální doplňkový program pro oči a atmosféru. Potvrzené kapely: Welicoruss (Ru) Steel Engraved (D), Anthology (SK), Menhir, Blamage, Procrastination, V.A.R., Mean Messiah, Chaos in Head, Sarkonia, Act of God, Liars a jeden z finalistů Spark Fresh Blood skupina Meresiew!

Pekelné doly/ jeskyně jsou jediné v Evropě, podobné prostory nikde nenajdete...to samo je důvod tuhle akci podpořit. Dalším důvodem tuto akci podpořit je, že fest poctí účastí Suicide Angels ...charitativní projekt krásných dívek. Koupí jejich merchandise podpoříte malého Tomáška. Navíc počasí je objednané a chládek v jeskyni uvítáte.

Venkovní stage a vnitřní stage, kde můžeme pařit do ranních hodin, tři bary, mnoho jidla a další vylepšení./Hell of stylish celebration of life! Colourful and interesting rock typhoon, special additional program for vision and atmosphere. Confirmed bands/artists: Welicoruss (RU), Steel Engraved (D), Anthology(SK), Menhir, Blamage, Procrastination, V.A.R, Mean Messiah, Chaos in Head, Sarkonia, Act of God, Liars and finalist of Spark Fresh Blood...