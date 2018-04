Vězeň na Druhé Avenue

Americká komedie o tom, jaké to je, když se vám vše vymkne z rukou. Čtrnácté patro, výtah nejezdí, voda neteče, odpadky páchnou, venku horko k padnutí, v bytě zima, sousedi pořádají mejdany až do noci a zloději právě ukradli, na co přišli. Situace k zbláznění! Všichni jsme zajatci, vězni, neboť jsme zhýčkaní civilizací. A ocitnout se svobodně pod mostem je přece jenom poněkud nepohodlné.