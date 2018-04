Přijdu včera

Jaké máme vztahy s prarodiči, jak si je pamatujeme, co z nich si neseme v sobě, co nás poznamenává, co nás nadnáší a životem nese? Autorky samy deklarují, že nechtějí otevírat žádnou diskusi nad společensky zásadním tématem, chtějí vytvořit spouštěč vzpomínek a asociací, které by nás mohly přivézt ke svým prarodičům, třebaže už dávno nejsou mezi námi.