Grand finále DEXIC Boot Campu pro startupy

Show pro startupy, všechny, kteří maí svoji vizi a jdou za ní. Příležitost potkat se s osobnostmi české startupové scény, starupy a podnikateli. Vstup zdarma.

Co zajímavého uvidíte? Proč přijít? Tak za prvé, dozvíte se hodně nového od úspěšných startupů, konkrétně: - Jak udělat úspěšnou crowfundingovou kampaň? To vám vysvětlí Alan Fabik z Hardwaria. To jsou TI kluci, co získali finance pro svůj produkt BigClown. - Jak uspět ve startupové soutěží na mezinárodním poli? O tom se dozvíte od Jakuba Johna z VIA ALTY. Ví, o čem mluví. Vyhrál české regionální finále soutěže PowerUP! A skončil třetí v mezinárodním finále v konkurenci 12 zemí. BTW: PowerUp! asi neznáte, ale organizuje ho KIC Inno Energy a hlavním sponzorem je třeba MOL, takže fakt “první liga“. - Jak se dělá FINTECH? A je Jizerská koruna novou kryptoměnou? To a mnohé další se dozvíte od Jura Ibla z Přímé platby - Znáte fenomén MITON? Jaké je to pod jejich křídly? Jak dělat business na třech evropských trzích? O tom Vám povypráví Michal Tvrzník z Biano. - Bojíte se neúspěchu? I to je cesta k úspěchu. Jak se poučit z pádu, zvednout se a přijít s něčím, co funguje, Vám ukáže David Spáčil, zakladatel VideoFlotu a 60 Seconds.

A za druhé… Víte co je pitch? Asi jo, co… Ale umíte ho sami udělat? A dobře? Dáme Vám inspiraci. Celý víkend jsme v rámci DEXIC BOOTCAMPU pracovali se sedmi ambiciózními startupy na tom, aby jejich PITCH byl co nejlepší. Co se naučili, předvedou Vám i porotě právě v pondělí večer. Na koho se můžete těšit? - Pět startupů s globálními ambicemi: APUTIME, IMPROMTME, SMART RECORD, WHALEBONE, LANGUAGE TEACHER´S HUB, - Dva startupy z Libereckého kraje: VOUCHERINO, GDPR SUPPORT 4 ALL. A je tu za třetí? Jo, je tu i za třetí. Business je o všem možném, ale dost o kontaktech a znalostech. Na finálovém večeru a v rámci networkingu se můžete potkat s našimi mentory - Zuzanou Nehajovou – InnovEYtion leader EY (dřív Ernst&Young) a zároveň mentorka StartUpYardu, - Nikolou Rafajem – COO StartupYard a zároveň mentor StartupYardu, - Jaroslavem Novákem – Group Director Wunderman, - Martinem Javnickým - Strategic Project Manager Česká spořitelna, - Jakubem Houskou – Business Scout v 2050.Ventures, - Janem Kubalíkem - CEO DEX IC a mentor PowerUp!.