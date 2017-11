Blíží se Advent, což s sebou přináší i různé kulturní akce a koncerty. Ve většině případů se jedná o benefiční akce, které mají za cíl někomu pomoci, či vybrat peníze na dobrou věc. Dovolte nám vás touto cestou pozvat na adventní koncert Cimbálové muziky Dušana Kotlára, který se uskuteční v sobotu 9.12.2017. Akci pořádá Spolek pro obnovu kostela v Horní Řasnici.

Koncert cimbálovky se uskuteční v sále U Kostela v Horní Řasnici. Začátek je naplánovaný na 15:00, tak si vše naplánujte, abyste o nic nepřišli. Není to poprvé, co se kapela Dušana Kotlára zúčastní adventního koncertu v Horní Řasnici. I díky ní dochází postupně k obnově kostela, z posledních změn to je například oprava oltáře.