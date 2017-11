Rammstein members club

Tento rok si pro Vás liberečtí Rammstein member's club společně s F!M (a tribute to Faith No More) opět nezaměnitelnou show! Mistrovská hudební a vizuální interpretace společně s pyrotechnickou show, to vše bude čekat na své fanoušky 2. prosince 2017 v Domě kultury v Liberci! Start ve 19.30, afterparty za účasti kapel po koncertě!