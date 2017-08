Zavírák Mezivrchy 2017

Poslední rockový festival sezóny v mikroregionu Mezivrchy.

Vystoupí: Jiří Schmitzer Plexis Wooden Ships Dobro Distral (Finsko) Non President (Polsko) Hard To Believe (Rakousko) Era Vulgaris Naber dech neo Mr.Day Deflect Občerstvení zajištěno, koupání dle počasí.