Cimbál hasí – Novoborské hasičské slavnosti 2017

150 let to už je hodně dlouhá doba. Právě tolik let uplynulo od založení sboru dobrovolných hasičů v Novém Boru. K této příležitosti se konají v sobotu 27.5.2017 Novoborské hasičské slavnosti, kterých se zúčastní i oblíbená cimbálová muzika Dušana Kotlára. Pro návštěvníky je připraven bohatý program, který jistě zaujme a potěší.

Celá akce odstartuje v 9:00 spanilou jízdou hasičské, policejní, záchranářské a armádní techniky na předem stanovené trase. Celým slavnostním dnem bude provázet Lukáš Vokatý (trenér české národní reprezentace v akrobatických skocích, moderátor Olympijských her na obrazovkách České Televize, moderátor leteckých dnů Helicopter Show a dalších významných akcí) a slečna Veronika Farářová (televizní moderátorka).