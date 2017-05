Komentovaná prohlídka expozice „Příroda Liberecka“

Projděte se expozicí věnovanou přírodě za našimi humny s kurátorem Pavlem Voničkou!

Od znovuotevření expozice přírody v novém kabátě neuplynuly ještě ani tři roky. Ať patříte mezi ty, co ji ještě neviděli, nebo jste tu byli již několikrát – nenechte si ujít zasvěcený komentář a možnost vyptat se na to, co Vás zajímá!