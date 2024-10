Taneční workshop pro děti 5–9 let

Taneční sobota 19. října od 9 do 12 hodin pro děti 5–9 let. Přijď si s námi zatančit ve stylu moderních tanců. Zahřejeme se u pohybových her, protáhneme tělo a společně se naučíme taneční sestavičku.

Akce je vhodná pro všechny děti, které rády tančí, v rozmezí cca 5–9 let. Tanec si mohou přijít vyzkoušet i úplní začátečníci.

S sebou potřebuješ jen pohodlné převlečení na cvičení, boty do tělocvičny, svačinu a pití.

Na konci lekce se rodiče mohou podívat, co jsi se naučil/a.

Přihlášku najdeš na našem webu www.adi-krouzky.cz.