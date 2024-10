Duo Jamaha – Žije to tour 2025!

Duo Jamaha přináší svou energickou show Žije to tour 2025, která zavítá do DK Liberec v úterý 18. března 2025 od 17:00. Tento koncert plný rytmických a melodických skladeb nabídne nejen nové autorské písně z alba Žije to, ale i oblíbené hity, které znáte z televizních a rozhlasových pořadů.

Po úspěchu turné Roztočíme to! se Duo Jamaha vrací s ještě větší dávkou zábavy, kterou doplní jejich typický záhorácký humor a stand-up vystoupení. Žije to tour 2025 slibuje nezapomenutelný zážitek pro všechny generace, plný hudby a smíchu.

BAILA MACARENA

SI MI SÚDENÁ

KOLEM NÁŠHO MLYNA

ČAKAJ MILÁ

JAMAHA FOLK MIX

POMARANČE JAMAHA MIX

Zdroj fotky: FB Duo Jamaha