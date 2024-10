20 let v EU: Co členství dalo a vzalo městu Semily

Přijďte debatovat na další ze série regionálních debat Café Evropa! Tentokrát budeme v Semilech. Jak hodnotíte 20 let Česka v EU? Obáváte se, co přinese migrační pakt nebo Green Deal? Pomohly evropské dotace v rozvoji města? Co vám Evropská unie dala a vzala?

Hosté:

Lena Mlejnková, starostka města Semily

Michaela Tejmlová, expertka na právo EU

Moderuje: Irena Krcháková, Česká televize

Kde: Městská knihovna Semily (Tyršova 49, Semily)

Kdy: 17. října 2024 od 17:30

Akce je pořádána ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR. Pro nejaktuálnější informace sledujte událost, která je pravidelně aktualizována.

Zdroj fotky: FB Café Evropa