Zuzana Navarová – vzpomínkový pořad na její písně 1999 - 2004

Přijďte strávit příjemný večer s krásnými písněmi Zuzany Navarové z let 1999 - 2004 do malebné Kavárny Cukrárny Pod Ronovem v obci Kravaře v Čechách. Liberecká skupina TAKHRAJ zahraje písně Zuzany Navarové z let, kdy ji doprovázela kapela KOA s průvodním slovem k životu a tvorbě této jedinečné české textařky a zpěvačky.

V útulném prostředí této kavárny v samém srdci Českého středohoří si budete moci vychutnat dobovou atmosféru i vyjímečné lyrické texty nezapomenutelných písní. Kapela TAKHRAJ ve složení kytara, kontrabas, housle, trubka a rytmika (djembe, kopák, shaker, triangl, chimes, bonga, valcha, dvojité drhlo) Vám jistě zpříjemní podzimní večer.

vstupné dobrovolné

Zdroj fotky (Zuzana Navarová – vzpomínkový pořad na její písně): Takhraj