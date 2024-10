Zamykání Jizery 2024

Zakončení vodácké sezóny se závodem Tam na koloběžce, zpátky na lodi Konec vodácké sezóny a předání klíče od řeky otužilcům je plánováno na 12. října 2024. Tradičně proběhne i pohodový závod dvojic TAMZPÁTKY - tam na koloběžce a zpět na lodi či paddleboardu.

Start i cíl: Kemp Dolánky, Dolánky u Turnova Odsud se vyjíždí na koloběžkách na Malou Skálu/Žlutou plovárnu, z Malé Skály zpět na kánoi, jednotlivci na kajaku či paddleboardu.

Harmonogram Zamykání Jizery 10:00 - 10:50 registrace účastníků, vydání startovních čísel 11:00 hromadný start všech kategorií 14:00 očekávané vyhlášení vítězů (proběhne po dojetí poslední dvojice, limit pro závodníky je 3 hodiny, po tomto limitu již mimo soutěž) Kategorie DVOJICE: muži, ženy, smíšené dvojice, děti s dospělým (dítě do 14ti let, dospělý od 18ti let) SINGL: muži, ženy (pohodoví a samostatní drsňáci a drsňačky - závod absolvujete sami – na koloběžce i na lodi (kajak, paddleboard, kanoe – vyberte si!) FIREMNÍ TÝM: reprezentujte barvy vaší firmy jako čtveřice (dvě posádky). Čas dvojice se sčítá a vítězí rychlejší tým! Startovné do 30. 9. 2024 350 Kč / dvojice / 200 Kč/ jednotlivci / 700 Kč firemní tým od 30. 9. 2024 a na místě: 400 Kč/ posádka, 250 Kč/ jednotlivci / 800 Kč firemní tým. Startovné zahrnuje účastnický list, měření času, občerstvení - oběd, zapůjčení kompletního vybavení pro závod (koloběžka, plavidlo) a spoustu zážitků na parádní akci