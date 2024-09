Tři Sestry + Synové Výčepu: Vinyl tour 2024 - 2025

V příštím roce oslaví kapela Tři sestry 40 let své existence. Jak jinak, než prací. Sezonu oslav zahájí ale už letos koncertním turné s názvem VINYL TOUR 2024 – 2025 aneb Best of 1985 -1996.

Během letošního října a následně pak v březnu a dubnu 2025 se kapela objeví v menších klubech a kulturních domech v Čechách a na Moravě, kde odehraje celkem 14 koncertů.

Během Vinyl tour zazní pouze a výhradně skladby z let 1985 -1996: Tedy z alb Na kovárně to je nářez (1990), Alkáč je největší kocour aneb několik písní o lásce (1991) Švédská trojka (1993) Hudba z Marsu (1995) a Zlatí hoši (1996). Kapela se tímto jedinečným turné vrací ke svým pub-punkovým kořenům. Fanoušci se mohou těšit nejen na písně známé a časem prověřené, ale i na skladby, které ještě na koncertech nikdy neslyšeli.