Móda a šperk – Fashion show: Granát Turnov a Styl 2.0

Krásné ženy, šperk a móda, to prostě patří k sobě! V rámci letního festivalu skla Crystal Valley Week si pro vás GRANÁT TURNOV a STYL 2.0 připravily fashion show. Módní přehlídka MÓDA A ŠPERK se ponese v duchu toho nejlepšího, co šperky a oblečení přináší. V jednotlivých řadách outfitů najdete top módní trendy sezóny, zjistíte, co se nosí nebo naopak nenosí. Zkrátka co je IN!

Mezi značkami budou zahrnuté kolekce jedné z nejluxusnějších módních značek Luisy Cerano, která dbá nejen na módní trendy, ale také skvělé zpracování a dokonalé materiály.

Na akci se dozvíte, jaký je rozdíl mezi pouhým nošením oblečení a stylem. Právě kombinací oblečení s dalšími doplňky totiž člověk vytváří svůj osobní styl. A šperky turnovského Granátu dodávají outfitům neskutečný šmrnc a jiskru!

Podrobný program festivalu je k dispozici na jeho webových stránkách www.crystalvalleyweek.cz, další informace najdou návštěvníci i na facebookovém a instagramovém profilu Visit Crystal Valley.

Křišťálové údolí (Crystal Valley) je oblast světově jedinečné koncentrace a pestrosti sklářské, bižuterní, kamenářské a šperkařské tvorby a výroby. Crystal Valley je založeno na dokonalém tradičním řemesle a umu místních lidí, které představuje veřejnosti.