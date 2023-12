Sněhová královna

Pohádkové představení na motivy H. Ch. Andersena. Zlá královna střípkem z kouzelného zrcadla začarovala malého Kaje a unesla ho do ledového světa bez lásky. Osvobodit ho může jen malá Gerda. I když neví, co ji čeká, je ochotna pomoci nejbližšímu člověku a podstoupí vše, aby Kaje zachránila. Překoná mráz, vichřici i další nástrahy, které jí staví do cesty zlí skřeti.

Nejtěžší zkouška ji čeká v království Sněhové královny… Hraje: DS Vojan Desná – Mladá haluz.