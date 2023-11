Oskar a růžová paní

Divadelní komedie

Komorní divadlo Kalich

Autor: Eric-Emmanule Schmitt

režie a úprava: Jakub Nvota

Hrají: Pavla Tomicová, Josef Polášek

Oskar je úžasný chlapec. Sedí na svém lůžku v nemocnici, a to co potřebuje je opravdu dobrý plán. Měl by to být vskutku důmyslný plán, jak přežít život se vším, co k němu patří až do vysokého věku, ale stihnout to v přeci jen trochu kratším čase. Jeden den jako deset let – s takovým kouzlem může Oskarovi pomoct jen jediný člověk. Obávaná škrtička z Languedocu, bývalá zápasnice, dnes záhadná, úžasná, vždy pohotová babi Růženka... Spolu s Oskarem jsou tým, který chrlí vtip, humor a nic pro něj není svaté, nemožné, nedosáhnutelné i v těch nejdramatičtějších situacích. Všechno zvládnou, vědí totiž dobře, že záda jim kryje ještě třetí tajný parťák Pánbůh osobně, který má kouzla s časem a zázraky na počkání takříkajíc v popisu práce. Člověk mu jen musí věřit a jasně říct, co chce. Přesně to se Oskar musí naučit. Potom ten život také nějak vypadá a má styl, i když je člověku náhle na konci týdne z ničeho nic sto deset let.