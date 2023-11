Vánoční trhy na Bělišti v Železném Brodě

Tradiční prodejní akce s kulturním programem bude letos probíhat od čtvrtka 30. listopadu do neděle 3. prosince v čase od 10.00 do 17.00. A na co se můžete těšit letos? Od čtvrtka do neděle bude paní Karla Srbová předvádět zdobení svých Jílovských perníčků, se kterými získala značku Regionální produkt Jizerské hory. Svou řemeslnou zručnost předvedou při výrobě vánočních ozdob, patchworku a paličkované krajky také paní Stáňa Mlejnková, Alena Matějková a Věra Poláková. V pátek od 16. hodiny vystoupí žáci swingového souboru Základní umělecké školy. Mladí umělci se svými dechovými nástroji předvedou skladby nastudované pod vedením učitele Rudy Müllera.

Rodinné centrum Andílek připraví před domem adventní spirálu, kterou v sobotu večer budou moci svými vlastnoručně vyrobenými svícínky rozsvítit dětští návštěvníci. Začínáme v 16.30 hodin, kdy už bude venku příhodné přítmí. Doporučujeme, aby si děti přinesly z domu svíčky a jablíčka. A samozřejmě děti nepřijdou o pohádku.

V neděli od 11 hodin na půdě Běliště sehraje loutkář Ruda Hancvencl pásmo klasických pohádek v moderní úpravě nazvané „V jednom lese, v jednom domku“. Dětským návštěvníkům se po celou dobu konání trhů se svými tvůrčími dílničkami budou věnovat Středisko volného času Mozaika a rodinné centrum Andílek.

Přijďte načerpat adventní atmosféru, vybrat dárky od regionálních řemeslníků a dílen, svým nákupem podpořit činnost Sdružení zdravotně postižených Železnobrodska, ochutnat koláče, vánočky, štoly, preclíky, posilnit se nakládaným hermelínem či tousty a zahřát se Bělišťákem, polévkou nebo teplým moštem! Těšíme se na Vaši návštěvu.