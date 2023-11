10 000 kilometrů pěšky Jižní Amerikou

Cestovatelská přednáška s projekcí! 11 měsíců na deset tisíc kilometrů dlouhé cestě z Kolumbie do Chile, v průměrné výšce 4000 výškových metrů, prakticky bez značených stezek – tento šílený přechod napříč šesti zeměmi Jižní Ameriky absolvoval cestovatel Jan Rendl jako zatím jediný Čech a navíc zcela sám. Slumy v kokainem načichlé Bogotě i brokovnice u hlavy obstarají děsivý začátek cesty. Poté přichází na řadu deštné pralesy, dechberoucí vysokohorské pásmo And a majestátné sopky. Pustina, ledovce, setkání s indiány a jejich tradicemi číhají v Ekvádoru i Peru. V Bolívii zase přichází státní převrat nebo záplavy během období dešťů, v Argentině a Chile stovky kilometrů vysokohorskou pouští, bez kapky vody a na pokraji sil. Při tom všem se navíc málem zvládne cestou oženit, hraje si s tarantulemi, málem přijde o nohu nebo se otráví jídlem.

Vždy to ale nakonec zvládne s úsměvem a s ním dorazí i 16. listopadu v 18:00 na přednášku do libereckého kina Varšava! Jan Rendl Dvaatřicetiletý cestovatel, spisovatel a extrémní sportovec. Je autorem několika cestopisů o pěších dobrodružstvích po celém světě. Za sebou má více než 200 přednášek pro veřejnost, ale i školy. Procestoval přes šedesát zemí světa, převážně pěšky. Jako první Čech například přešel pěšky Jižní Ameriku, ve třicet let starém vraku Subaru dojel do Pákistánu či v rekordním čase necelých 39 dní obešel Československo s plnou polní. Jeho cesty jsou plné bizarních a vtipných zážitků, o kterých poutavě vypraví při svých přednáškách.