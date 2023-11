Petra Ernyei Trio

Písně od srdce – právě takové na vás čekají na koncertě jazzové zpěvačky Petry Ernyei. Vezme nás totiž se svým triem na cestu ke svým židovským kořenům a nabídne skladby z alba nazvaného výmluvně To jsem já / This Is Me.

Představí slavné skladby od tradiční sefardské Scalerica de Oro přes nezapomenutelnou Papa Can you hear me od Barbry Streisand až po muzikálové hity židovských autorů Kurta Weila a George Gershwina. Petra Ernyeiová – zpěv; Adam Tvrdý – kytara; Petr Dvorský – kontrabas.