Karl Jenkins: The Armed Man, A Mass for Peace

Pěvecký sbor Ještěd srdečně zve všechny milovníky krásné hudby na koncert Mše za mír (v originále The armed man: Mass for peace) od Karla Jenkinse. Na pódiu se pod taktovkou dirigenta a sbormistra Marka Müllera sejdou hned tři hudební tělesa, a to liberecký sbor Ještěd, Děčínský pěvecký sbor, a Podkrkonošský symfonický orchestr ze Semil.

Na jevišti vystoupí téměř 200 hudebníků a zpěváků. Koncert bude reprízován i v Semilech dne 18. 11. a v Děčíně dne 26.11. Marek Müller –dirigent Radka černíková – soprán Jana Kubicová –alt Milan Suchánek - tenor Aleš Štekláč - bas Mše za mír byla zkomponována britským hudebním skladatelem Karlem Jenkinsem v roce 1999 a byla původně věnována obětem války v Kosovu. Jedná se o protiválečnou skladbu, která vychází z katolické mše a kombinuje texty z Bible, Mahbhraty, či islámského adhanu. Celá skladba akcentuje hrůzy války a zároveň vyjadřuje naději, která byla v době vzniku skladby vkládána do nového milénia.