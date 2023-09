Liberec uvítá 4. listopadu jedinečný festival SEVER SYNTH CITY, na který zamíří hudební legendy posouvající hranice elektronické hudby. Headlinerem akce bude německá skupina M.I.N.E, za jejímž vznikem stojí Marcus Meyn, frontman úspěšné synthpopové formace Camouflage.



Dále vystoupí Lake Malawi, Oceán, We Are Domi, 7krát3, Lakeside X, Jerusalem, Fuj Kluk a na závěr si užijete DM Afterparty.

Fanoušky elektronické muziky potěší pestrý mix domácích i globálních trendů. Českobudějovická kapela Oceán na festivalu připomene svá dvě slavná alba z 90. let "Dávná zem" a "Pyramida snů", dorazí také dva finalisté Velké ceny Eurovize - skupiny Lake Malawi (2019) a česko-norská formace We Are Domi (2022). V line-upu je i držitel ceny Anděl 7krát3 nebo stále populárnější pražská formace Lakeside X. a skupina Jerusalem. Liberecká scéna obohatí výjimečnou atmosféru festivalu audiovizuálním projektem s názvem "Fuj kluk".