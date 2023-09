Dny evropského dědictví - Liberecký kraj

V roce 2023 budou Dny evropské dědictví probíhat od soboty 9. do následující neděle 17. září. Národní zahájení proběhne v Poděbradech (8.-10.9.2023), Téma: Život v památkách.

Liberecký kraj Bohatická rychta - Bohatice 17.9. od 15:00 do 18:00

Liberecký kraj Bývalý pivovar čp. 1 - Jilemnice 9.9. od 10:00 do 16:00

Liberecký kraj Divadlo Františka Xavera Šaldy - Liberec 9.9. od 9:00 do 12:00

Liberecký kraj Dům Jany a Josefa V. Scheybalových - Jablonec nad Nisou 16.9. od 9:00 do 17:00

Liberecký kraj Fara čp.19 - Pěnčín u Jablonce nad Nisou 17.9. od 9:00 do 17:00

Liberecký kraj Galerie N - Jablonec nad Nisou 16.9. od 9:00 do 17:00

Liberecký kraj GB Beads - Jablonec nad Nisou 16.9. od 9:00 do 17:00

Liberecký kraj Grandhotel Zlatý Lev - Liberec 9.9. od 8:00 do 16:00

Liberecký kraj Hotel a restaurace Petřín - Jablonec nad Nisou 16.9. od 9:00 do 17:00

Liberecký kraj Hrad Valdštejn - Turnov 16.9. od 10:00 do 16:00

Liberecký kraj IGI - Vratislavice nad Nisou 9.9. od 9:00 do 19:00

Liberecký kraj Kantorova vila - Jablonec nad Nisou 16.9. od 9:00 do 17:00

Liberecký kraj Kino Radnice - Jablonec nad Nisou 16.9. od 9:00 do 17:00

Liberecký kraj Kino Varšava - Liberec 9.9. od 10:00 do 16:00

Liberecký kraj Kittelův dům čp.10 - Pěnčín u Jablonce nad Nisou 17.9. od 9:00 do 17:00

Liberecký kraj Kostel Dr. Farského - Jablonec nad Nisou 16.9. od 9:00 do 17:00

Liberecký kraj Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Nový Bor 13.9. od 9:00 do 12:00, od 13:00 do 17:00

Liberecký kraj Kostel Nejsvětější Trojice - Jablonec nad Nisou 16.9. od 9:00 do 17:00

Liberecký kraj Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova - Jablonec nad Nisou 16.9. od 9:00 do 17:00

Liberecký kraj Kostel Povýšení sv. Kříže - Jablonec nad Nisou 16.9. od 9:00 do 17:00

Liberecký kraj Kostel sv. Anny - Jablonec nad Nisou 16.9. od 9:00 do 17:00

Liberecký kraj Kostel sv. Antonína Velikého - Liberec 9.9. od 9:00 do 17:00

Liberecký kraj Kostel sv. Ducha - Nový Bor 14.9. od 17:00 do 19:00

Liberecký kraj Kostel sv. Jakuba Většího - Železný Brod 16.9. od 10:00 do 12:00, od 13:00 do 15:00

Liberecký kraj Kostel sv. Josefa - Pěnčín u Jablonce nad Nisou 17.9. od 9:00 do 17:00

Liberecký kraj Kostel sv. Vavřince - Jilemnice 10.9. od 14:00 do 15:00

Liberecký kraj Kostel sv.Bonifáce - Liberec 9.9. od 10:00 do 18:00

Liberecký kraj Kulturní a společenské centrum Lidové sady - Liberec 9.9. od 9:00 do 17:00

Liberecký kraj Liberecká radnice - Liberec 9.9. od 9:00 do 17:00

Liberecký kraj Liebiegova vila - Liberec 9.9. od 9:00 do 17:00

Liberecký kraj Městská galerie MY - Jablonec nad Nisou 16.9. od 9:00 do 17:00

Liberecký kraj Městská knihovna - Jablonec nad Nisou 16.9. od 9:00 do 16:30

Liberecký kraj Muzeum skla a bižuterie - Jablonec nad Nisou 16.9. od 9:00 do 17:00

Liberecký kraj Navrátilův sál - Nový Bor 13.9. od 18:00 do 21:00

Liberecký kraj Nová radnice - Jablonec nad Nisou 16.9. od 9:00 do 17:00

Liberecký kraj Objekt spořitelny a muzea čp. 37 - Železný Brod 16.9. od 10:30 do 15:30

Liberecký kraj Oblastní galerie - Liberec 9.9. od 10:00 do 18:00

Liberecký kraj Palác Liebieg - Liberec 9.9. od 9:00 do 17:00

Liberecký kraj Památník obětem šoa - Liberec 9.9. od 10:00 do 17:00

Liberecký kraj Pivovar BORN - Nový Bor 12.9. od 9:00 do 11:30, od 13:00 do 16:00

Liberecký kraj Pivovar Konrád - Vratislavice nad Nisou 9.9. od 10:00 do 17:00

Liberecký kraj Radnice čp. 82 - Jilemnice 9.9. od 10:00 do 16:00

Liberecký kraj Roubené stavení čp.57 - Běliště - Železný Brod 16.9. až 17.9. od 9:00 do 17:00

Liberecký kraj Severočeské muzeum - Liberec 9.9. od 10:00 do 17:00

Liberecký kraj Sklářské muzeum - Kamenický Šenov 9.9. až 17.9. od 10:00 do 17:00

Liberecký kraj Sklářské muzeum - Nový Bor 16.9. až 17.9. od 9:00 do 17:00

Liberecký kraj Sokolovna - Jablonec nad Nisou 16.9. od 9:00 do 17:00

Liberecký kraj Strossova vila - Liberec 9.9. od 9:00 do 16:15

Liberecký kraj Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola - Jablonec nad Nisou 16.9. od 9:00 do 17:00

Liberecký kraj Sušárna chmele - Dubá 9.9. od 13:00 do 18:00

Liberecký kraj Technické muzeum - Liberec 9.9. od 10:00 do 17:00

Liberecký kraj Turistické informační centrum - Nový Bor 15.9. od 10:00 do 11:00, od 15:00 do 16:00

Liberecký kraj Zámek - Jilemnice 1.9. až 3.9. od 8:00 do 12:00, od 13:00 do 16:00; 5.9. až 10.9. od 8:00 do 12:00, od 13:00 do 16:00; 11.9. až 17.9. od 8:00 do 12:00, od 13:00 do 16:00; 19.9. až 24.9. od 8:00 do 12:00, od 13:00 do 16:00; 26.9. až 30.9. od 8:00 do 12:00, od 13:00 do 16:00

Liberecký kraj Zauhlovací a vodárenská věž - Vratislavice nad Nisou 9.9. od 9:00 do 15:00

Liberecký kraj ZŠ Komenského 288 - Jilemnice 9.9. od 10:00 do 16:00

Liberecký kraj Zvonice v areálu kostela sv. Jakuba Většího - Železný Brod 16.9. od 10:00 do 12:00, od 13:00 do 15:00

