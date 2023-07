koncert Jiří Bárta - violoncello, Terezie Fialová - klavír

Koncert světového violoncellisty Jiřího Bárty a vynikající klavíristky Terezie Fialové. Koncert se koná na podporu vydání nového CD se skladbami Leoše Janáčka pro klavír a violoncello. Terezie Fialová - klavír /www.tereziefialova.cz/ Jiří Bárta - violoncello /www.jiribarta.cz/ Po úspěchu 2CD Beethovenových sonát vydané v roce 2021 (kritika jej označila za počin mezinárodního významu a za nejlepší CD na poli komorní hudby roku 2021) se Terezie a Jiří letos vrací do studia, aby natočili CD věnované géniovi české skladatelské scény 20. století Leoši Janáčkovi.

Nahrávání se uskuteční v srpnu 2023 v sále pražského Atria na Žižkově, na klavír značky Steinway, a CD by mělo vyjít v březnu 2024, na výročí roku české hudby. (Rok 2024 je v rámci klasické hudby nazýván rokem „České hudby“ z důvodu, že mnoho významných českých skladatelů slaví velká výročí a to včetně Leoše Janáčka, který bude slavit 170 let od narození.)