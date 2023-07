Krásná místa naší vlasti

Vydejte se s námi prostřednictvím atraktivní výstavy fotografií po známých i méně objevených místech České republiky, jejímž autorem je v mnoha soutěžích oceňovaný českolipský fotograf a cestovatel Ladislav Renner. Už v útlém dětství si zamiloval a kreslil tajemné zříceniny, na které ho často brávali rodiče. Ve 22 letech se v něm probudila nezměrná chuť cestovat nejen po Evropě a poznávat. Protože vzpomínky se rády ztrácejí a blednou, pořídil si v roce 2005 svůj první fotoaparát - Nikon D70. Fotografování spolu s cestováním ho nadchlo.

Cestuje výhradně pěšky, na kole, vlakem, autobusem a tak jako Mácha putoval po Čechách a kreslil si hrady spatřené, Ladislav Renner krásná místa naší země zaznamenává svým objektivem a jsou to opravdu mimořádně poetické pohledy do magické české krajiny. Výčet ocenění v republikových i mezinárodních soutěžích by byl velmi dlouhý. Za všechny zmíníme první místo v soutěži o Nejkrásnější turistickou pohlednici České republiky 2023 s naším hradem Bezdězem.

Otevírací doba a vstupné

