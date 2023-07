Nevšední výstava o českolipské vagónce, na které se podíleli i pamětníci z regionu, bude ke zhlédnutí v části ambitu Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě od pátku 5. 5. Záštitu nad ní převzal Ing. Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana, řízení resortu dopravy Libereckého kraje.

Výstava „Příběh českolipské vagónky (1918–2023)“ poskytuje divákovi náhled do historie výroby nejen železničních vozidel v České Lípě. V prvních dvou částech představuje stručný vývoj dopravy na Českolipsku od středověku až po současnost a také historii výroby železničních vagónů v České republice, která probíhala od 20. let 19. století. Třetí, největší část je věnována historii závodu a produkci českolipské vagónky, která během své éry vyráběla kromě nákladních a osobních železničních vagónů také tramvaje, elektrické lokomotivy, autobusy nebo kabiny pro visutou lanovou dráhu. „V roce 2023 to bude právě 105 let od založení této významné českolipské firmy,“ připomíná kurátor výstavy Marek Hofman, etnograf vlastivědného muzea.

Českolipská vagónka je svázána se životem obyvatel v regionu. „V České Lípě a v okolí se najde stále mnoho pamětníků, jejichž rodiny byly profesně svázány s touto výrobou. Proto to není jen výstava zaměřená na technické parametry výroby, ale odráží také příběhy lidí z našeho města,“ vysvětluje Lenka Mrázová, vedoucí oddělení výstav, výchovy a propagace, proč výstava obsahuje i krátký exkurz do bydlení a rekreace zaměstnanců a vlivu vagónky na kulturu a sport.

