Festival Dolánky

Těšíme se, až se zase sejdeme u břehu Jizery na tradičním multižánrovém festivalu v Dolánkách u Turnova. Letošní happening začne 22.7. od 12:00 a my doufáme, že nám letos i počasí dopřeje den plný hudby a zábavy. Letos se můžete těšit na: Doladíme! The Cube Znouzecnost Ornament The Scoffers Yagody (Ukrajina) Jamaron Švihadlo (slaví letos významné výročí) Pól McKántry (když bude počasí a nálada)

Jako každý rok bude součástí festivalu bohatý doprovodný program. Děti se mohou těšit na nafukovací lezeckou stěnu, skákací hrad nebo na korálkovou dílničku.