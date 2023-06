Přijďte s vaším chlupáčem prozkoumat výcvikový polygon, diskutovat o pejskařském vybavení a výcviku, nebo se více dozvědět o canicrossu. K tomu všemu nezapomeňte nahlénout do staré sklárny, kterou postupně přestavujeme na místo, kde mohou být šťastní psi i jejich lidé. Zažijte to s námi v sobotu 17. června. Vstup je zdarma a jako bonus získáte užitečné rady na výcvik vašeho čtyřnohého kamaráda. Bývalá sklárna v Smržovce v ulici Na Planinách ožívá druhým rokem díky manželům Ciprovým, kteří před lety opustili lékařskou praxi v hektické Praze a proměnili zanedbanou továrnu v srdci Jizerských hor na místo, kde jsou psi a jejich lidé šťastní. Při příležitosti otevření nového obchůdku v areálu sklárny vás Ciprovi zvou na den otevřených dveří Løype Hubu 17. června. Vítáni jsou jak velký, tak malý návštěvníci s chlupáčem i bez něj. Kromě prohlídky továrny, kde se vyrábí vybavení, pomůcky a pamlsky pro psy, se můžete těšit na bohatý program od 14:00 do 18:00 hodin.

Během odpoledne získáte tipy a triky na cvičení svých čtyřnohých mazlíčků a budete mít možnost prohlédnout si a konzultovat vybavení pro psa v nově otevřeném obchůdku. Navíc ke každému nákupu obdržíte praktický dárek. Součástí programu je také beseda o canicrossu, při kterém je běžec spojen s psem odpruženým vodítkem. Den otevřených dveří Løype Hubu se uskuteční v bývalé sklárně v ulici Na Planinách ve Smržovce 17. června od 14 do 18 hod. Program Den otevřených dveří v Løype Hubu 14:10 Komentovaná prohlídka areálu 15:30 Beseda o canicrossu 16:00 – 17:00 Rally obedience parkur (po celou dobu konzultace k výcviku a socializaci psů) 16:30 Ukázka kynologické záchranařiny 17:30 Komentovaná prohlídka areálu