Personálním odborem, oddělením náboru a personální stabilizace Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, ve spolupráci s hokejovým klubem Bílí Tygři Liberec je dne 1.6.2023 v době od 14:00 hodin do 19:00 hodin , na atletickém stadionu v Liberci, ul. Jeronýmova, organizována náborová akce pro veřejnost pod názvem „S Bílými Tygry policistou na zkoušku“. V průběhu akce vybraní hráči A-týmu Bílých Tygrů Liberec podstoupí ověřování fyzické zdatnosti potřebné pro přijetí do služebního poměru příslušníka Policie ČR. Spolu s hráči budou moci ověřování fyzické zdatnosti vyzkoušet i zájemci z řad veřejnosti. Úspěšní zájemci obdrží osvědčení s platností jeden rok, které bude uznáno při přijímacím řízení do služebního poměru policisty. V průběhu akce bude probíhat doprovodný program, při kterém bude prezentována policejní práce, možnosti uplatnění u Policie ČR, benefity policejní práce, podmínky přijetí do služebního poměru, průběh přijímacího řízení apod.

Na místě bude prezentována policejní technika, vybavení policistů, ochranné pomůcky zbraně apod. Podle aktuální situace proběhnou i dynamické ukázky práce policejní psovodů, krajské pořádkové jednotky a podle klimatických podmínek vysazení členů zásahové jednotky z vrtulníku.